نتنياهو: إسرائيل تحتفظ بالحق في استئناف القتال في غزة

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القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت إن إسرائيل تحتفظ بحقها في استئناف الحرب في غزة بدعم أمريكي إذا ثبت أن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار ستكون بلا جدوى.

وأضاف نتنياهو في بيان مصور “إذا اضطررنا للعودة إلى القتال فسنفعل ذلك بطرق جديدة وقوية… الرئيس (الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب والرئيس (جو) بايدن يدعمان بشكل كامل حق إسرائيل في العودة إلى القتال إذا خلصت إسرائيل إلى أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية لا جدوى منها”.