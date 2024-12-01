نتنياهو: إسرائيل تراقب التطورات في سوريا عن كثب

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القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل تراقب التطورات في سوريا عن كثب.

وأضاف “نراقب الأحداث في سوريا باستمرار. نحن مصممون على الدفاع عن مصالح إسرائيل الحيوية والحفاظ على إنجازات الحرب”، وذلك خلال زيارته لمجندين جدد في الجيش في قاعدة بوسط إسرائيل.

وتوغل مقاتلون من المعارضة في مدينة حلب السورية شرقي محافظة إدلب مساء يوم الجمعة، ما أجبر الجيش على إعادة الانتشار في أكبر تحد للرئيس بشار الأسد منذ سنوات.