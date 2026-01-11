نتنياهو: إسرائيل تراقب عن كثب الاحتجاجات في إيران

القدس 11 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن إسرائيل تراقب عن كثب الاحتجاجات المتصاعدة في إيران.

وأضاف نتنياهو في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي “تراقب إسرائيل عن كثب التطورات في إيران. امتدت المظاهرات المطالبة بالحرية في جميع أنحاء البلاد. إن شعب إسرائيل، بل والعالم أجمع، معجب بالشجاعة الكبيرة التي يبديها الشعب الإيراني… ونأمل جميعا أن يتحرر الشعب الفارسي قريبا من الاستبداد”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)