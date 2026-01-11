The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

نتنياهو: إسرائيل تراقب عن كثب الاحتجاجات في إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس 11 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن إسرائيل تراقب عن كثب الاحتجاجات المتصاعدة في إيران.

وأضاف نتنياهو في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي “تراقب إسرائيل عن كثب التطورات في إيران. امتدت المظاهرات المطالبة بالحرية في جميع أنحاء البلاد. إن شعب إسرائيل، بل والعالم أجمع، معجب بالشجاعة الكبيرة التي يبديها الشعب الإيراني… ونأمل جميعا أن يتحرر الشعب الفارسي قريبا من الاستبداد”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية