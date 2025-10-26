The Swiss voice in the world since 1935
نتنياهو: إسرائيل ستحدد القوات الدولية التي لا نقبل بوجودها

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل، بصفتها دولة ذات سيادة، ستحدد سياستها الأمنية والقوات الدولية التي تقبل العمل معها.

وأضاف نتنياهو في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء “نتحكم في أمننا، وأوضحنا للقوى الدولية أن إسرائيل ستحدد القوات غير المقبولة بالنسبة لنا، وهذه هي الطريقة التي نتصرف بها وسنستمر في التصرف بها”.

وأضاف “هذا، بالطبع، مقبول من الولايات المتحدة، وفقا لما عبّر عنه كبار ممثليها في الأيام القليلة الماضية”.

(تغطية صحفية ستيفن شير – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

