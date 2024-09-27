نتنياهو: إسرائيل ستواصل مناقشات وقف إطلاق النار في لبنان

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من جيمس ماكنزي وتيمور أزهري

القدس/بيروت (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن إسرائيل ستواصل مناقشة مقترحات وقف إطلاق النار في لبنان خلال الأيام المقبلة، فيما يواصل الطرفان تبادل إطلاق النار عبر الحدود بعد أسبوع مشحون بالقتال، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا في لبنان.

ورفض وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الخميس الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران وطالب بمواصلة الغارات الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل المئات في لبنان وفاقمت المخاوف من اندلاع حرب إقليمية.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض إن 25 شخصا قتلوا في غارات إسرائيلية منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.

وقال رئيس بلدية شبعا اللبنانية محمد صعب لرويترز إن تسعة أشخاص من نفس العائلة، بينهم أربعة أطفال، قتلوا في غارة شنتها إسرائيل.

وذكرت وزارة الصحة أن أكثر من 600 شخص قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ يوم الاثنين.

وقال السوري عبد الله توفيق الحميد البالغ من العمر 13 عاما وهو يرقد على سرير في مستشفى بجنوب لبنان بعد غارة جوية “انضربت المحلات اللي ورانا… بالطيران. والشاب اللي كان معي استشهد وأنا بقيت عايش”.

وقال حزب الله إنه أطلق صواريخ يوم الجمعة على كريات آتا في إسرائيل بالقرب من مدينة حيفا على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود وعلى مدينة طبريا “ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين” حسبما قال في بيان.

ورغم أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أسقطت العديد من صواريخ حزب الله مما حد من الأضرار، عطلت هجمات الجماعة اللبنانية الحياة الطبيعية في معظم أنحاء شمال إسرائيل مع وقوع المزيد من المناطق في مرمى نيرانها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض أربع طائرات مسيرة عبرت من الأراضي اللبنانية إلى المجال البحري قبالة ساحل رأس الناقورة عند الحدود اللبنانية.

وقال أميخاي سوسون، وهو مسعف متطوع في شمال إسرائيل يبلغ من العمر 19 عاما، إن الأسبوع الماضي كان “عنيفا”، وأضاف أنه “لا يوجد العدد الكافي من سيارات الإسعاف للوصول بأسرع ما يمكن إلى كل موقع تسقط فيه الصواريخ”.