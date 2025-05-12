نتنياهو: إسرائيل غير ملتزمة بأي وقف إطلاق نار مع حماس وإنما فقط تأمين تحرير إيدان ألكسندر

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(رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان يوم الاثنين إن إسرائيل غير ملتزمة بأي وقف لإطلاق النار أو إطلاق سراح سجناء مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وإنما فقط توفير ممر آمن يتيح تحرير الرهينة الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر.

وقال مسؤول كبير في حماس لرويترز يوم الأحد إنه سيجري إطلاق سراح ألكسندر في غزة قريبا، في خطوة وصفتها الوسيطتان مصر وقطر بأنها مشجعة للعودة إلى محادثات وقف إطلاق النار في القطاع الذي دمرته الحرب.