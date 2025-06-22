نتنياهو: إسرائيل قريبة من تحقيق أهدافها في إيران

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(رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل اقتربت للغاية من تحقيق أهدافها في إيران المتمثلة في إزالة تهديدات الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي.

وقال نتنياهو في حديث لصحفيين إسرائيليين “لن نواصل عملياتنا بما يتجاوز ما هو ضروري لتحقيقها، لكننا أيضا لن ننتهي منها قبل الأوان. عندما تتحقق الأهداف، ستكتمل العملية وسيتوقف القتال”.

وقال “لا شك لدي في أن هذا النظام يريد القضاء علينا، ولهذا السبب شرعنا في هذه العملية للقضاء على التهديدين الملموسين لوجودنا: التهديد النووي وتهديد الصواريخ الباليستية. نحن نتقدم خطوة بخطوة نحو تحقيق هذه الأهداف. نحن قريبون جدا من تحقيقها”.