نتنياهو: إسرائيل مستعدة لأي سيناريو دفاعا أو هجوما

reuters_tickers

1دقيقة

القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن إسرائيل في حالة تأهب قصوى وسط توقعات متزايدة بأن إيران أو حلفائها سيردون على مقتل قيادات كبيرة في جماعة حزب الله اللبنانية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هذا الأسبوع.

وأضاف، بحسب تصريحات نشرها مكتبه بعد زيارة لقيادة الجبهة الداخلية، “إسرائيل مستعدة جيدا لأي سيناريو دفاعا أو هجوما. سنحمل مرتكب أي عمل عدواني ضدنا، كائنا من كان، ثمنا باهظا جدا”.