نتنياهو: إسرائيل وأمريكا ستواصلان العمل معا

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن إسرائيل والولايات المتحدة ستواصلان العمل معا لحماية البلدين.

وتأتي زيارة روبيو لإسرائيل في ظل التوتر مع حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على خلفية الهجوم الإسرائيلي على قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو “زيارة روبيو رسالة واضحة مفادها أن أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة الإرهاب”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)