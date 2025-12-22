The Swiss voice in the world since 1935
نتنياهو: إسرائيل وافقت على تعزيز التعاون الدفاعي مع اليونان وقبرص

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إن إسرائيل وافقت على تعزيز التعاون الأمني مع اليونان وقبرص.

وجاءت تعليقات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس في القدس.

وقال نتنياهو أيضا إن الدول الثلاث تعتزم المضي قدما في مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وهو مبادرة لربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط بحرا وبرا.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

