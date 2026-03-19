نتنياهو: إيران لم تعد قادرة على التخصيب أو صنع صواريخ باليستية

القدس 19 مارس آذار (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن إيران لم تعد تملك القدرة على تخصيب اليورانيوم أو صنع صواريخ باليستية بعد مرور 20 يوما فقط على بدء شن الهجمات الجوية الأمريكية الإسرائيلية عليها.

وقال نتنياهو “نحن ننتصر، وإيران تدمر”، مشيرا إلى أن ترسانة إيران من الصواريخ والطائرات المسيرة تتراجع بشكل كبير وسيتم تدميرها.

وأضاف نتنياهو “ما ندمره حاليا هو المصانع التي تُنتج مكونات هذه الصواريخ والأسلحة النووية التي يحاولون إنتاجها”.

ولم يُقدّم نتنياهو أي دليل على تصريحه بأن إيران لم تعد تمتلك القدرة على تخصيب اليورانيوم.

كان البرنامج النووي الإيراني محور محادثات الوساطة التي انهارت في نهاية المطاف، ما دفع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى شن هجوم جوي على إيران في 28 فبراير شباط. وردّت إيران بإطلاق صواريخ على إسرائيل ودول خليجية أخرى، ومنعت ناقلات النفط من المرور من مضيق هرمز.

وعلى الرغم من استمرار الحرب قرابة ثلاثة أسابيع، قال نتنياهو إن من السابق لأوانه التكهن بما إذا كان الإيرانيون سينزلون إلى الشوارع لمحاولة الإطاحة بحكومتهم.

وأضاف “الأمر متروك للشعب الإيراني ليُظهر ذلك، وأن يختار اللحظة المناسبة ويستجيب لها”.

وبينما اقتصرت الحرب حتى الآن على الهجمات الجوية، قال نتنياهو إنه لا بد من وجود عنصر على الأرض أيضا، و”هناك احتمالات عديدة لهذا العنصر على الأرض”. ولم يُدل بمزيد من التفاصيل.

ونفى نتنياهو جر الولايات المتحدة إلى الصراع.

وتساءل “هل يعتقد أحد حقا أن بإمكان أي شخص أن يُملي على الرئيس ترامب ما يجب فعله؟”.

(تغطية صحفية معيان لوبيل – إعداد محمد علي فرج وعبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)