نتنياهو: اتفاق أمريكا مع إيران يجب أن يشمل تفكيك البنية التحتية النووية

القدس 15 فبراير شباط (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بضرورة أن يتضمن أي اتفاق مع إيران تفكيك بنيتها التحتية النووية، وليس مجرد وقف عملية التخصيب.

وأضاف في كلمته أمام المؤتمر السنوي لرؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى أن إسرائيل لا يزال يتعين عليها “إتمام مهمة” تدمير جميع الأنفاق في قطاع غزة. وأشار إلى أن إسرائيل فككت بالفعل 150 كيلومترا من أصل 500 كيلومتر تقريبا.

ومن المقرر عقد جولة أخرى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بعد أيام. ونقل عن دبلوماسي إيراني قوله اليوم الأحد إن بلاده تريد التوصل لاتفاق نووي مع واشنطن يحقق فوائد اقتصادية للطرفين.

وأبدى نتنياهو تشككه في إمكانية التوصل إلى اتفاق، لكنه أكد أن أي اتفاق يجب أن يتضمن إخراج المواد المخصبة من إيران. وتابع قائلا “يجب ألا تكون هناك قدرات للتخصيب، وليس وقف عملية التخصيب، لكن تفكيك المعدات والبنية التحتية التي تسمح بالتخصيب في المقام الأول”.

وعادت إيران والولايات المتحدة إلى طاولة التفاوض هذا الشهر لحل خلاف قائم منذ عقود بشأن برنامج طهران النووي ولتجنب مواجهة عسكرية جديدة. وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن الولايات المتحدة أرسلت حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة وتستعد لاحتمال تنفيذ حملة عسكرية إذا فشلت المحادثات.

وقال نتنياهو أيضا إنه يستهدف إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل خلال السنوات العشر المقبلة، بعد انتهاء الاتفاق الحالي الذي يمتد لعشر سنوات. وتتلقى إسرائيل بموجب هذا الاتفاق 3.8 مليار دولار سنويا تُنفق معظمها داخل الولايات المتحدة على العتاد، وينتهي أجله في 2028.

وأضاف نتنياهو أنه بفضل اقتصاد إسرائيل المزدهر “نستطيع التخلص تدريجيا من المكون المالي للمساعدات العسكرية التي نتلقاها، وأقترح خفضها تدريجيا على مدى 10 سنوات حتى تصل إلى الصفر. الآن، خلال السنوات الثلاث المتبقية من مذكرة التفاهم الحالية، وسبع سنوات أخرى، سنخفضها تدريجيا حتى تصل إلى الصفر”.

وتابع “نريد الانتقال مع الولايات المتحدة من المساعدات إلى الشراكة”.

(إعداد سلمى نجم ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)