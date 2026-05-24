نتنياهو: اتفقت مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي

24 مايو أَيار (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي الذي تشكله طهران.

وفي منشور على تطبيق تيليجرام، قال نتنياهو إن هذا يتطلب تفكيك منشآت التخصيب النووي لإيران وإخراج المواد النووية المخصبة من أراضيها.

وأضاف أن ترامب أكد مجددا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

(تغطية صحفية حاتم ماهر ومحمد الجبالي – إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)