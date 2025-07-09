نتنياهو: اجتماعي مع ترامب ركز على جهود تحرير الرهائن

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القاهرة (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركز على جهود تحرير الرهائن المحتجزين في غزة، مؤكدا عزمه على “القضاء” على القدرات العسكرية والإدارية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف نتنياهو أنه وترامب ناقشا عواقب “النصر الكبير الذي حققناه على إيران” والإمكانات التي يتيحها.

وهذه ثالث زيارة يقوم بها نتنياهو للولايات المتحدة منذ تولي ترامب ولايته الثانية في 20 يناير كانون الثاني.