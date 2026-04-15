نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يواصل ضرب جماعة حزب الله وسط مفاوضات سلام

القدس 15 أبريل نيسان (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء إن الجيش يواصل ضرب جماعة حزب الله اللبنانية، وإنه على وشك “اجتياح” منطقة بنت جبيل التي وصفها بأنها معقل للمسلحين، في وقت تزايدت فيه الضغوط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وذكر نتنياهو في بيان مصور أنه أصدر تعليمات للجيش بمواصلة تعزيز المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، في ذات الوقت الذي يجري فيه التفاوض مع بيروت على هدنة.

وقال “لم تجر مفاوضات مثل تلك منذ ما يزيد على 40 عاما. تجرى الآن لأننا أقوياء للغاية والدول تأتي إلينا، ليس فقط لبنان”.

وأشار نتنياهو إلى أن القوات الإسرائيلية تركز على بنت جبيل التي وصفها بأنها عاصمة لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال “نحن عمليا على وشك القضاء على هذا المعقل الكبير لحزب الله”.

وفيما يتعلق بإيران، قال نتنياهو إن الولايات المتحدة تبقي إسرائيل على اطلاع بالمستجدات وإن الجانبين أهدافهما متسقة وهي التخلص من اليوارنيوم المخصب وإخراجه من إيران والقضاء على قدرات التخصيب داخل إيران تماما وفتح مضيق هرمز.

وأضاف “من السابق لأوانه القول كيف سينتهي الأمر، أو حتى كيف سيتطور” وقال “نحن مستعدون لأي سيناريو” في حال استئناف القتال مع إيران.

(تغطية صحفية ستيفن شير – إعداد محمد أيسم وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )