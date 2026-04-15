نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يواصل ضرب جماعة حزب الله
القدس 15 أبريل نيسان (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء إن الجيش يواصل ضرب جماعة حزب الله اللبنانية، وإنه على وشك “اجتياح” منطقة بنت جبيل في ظل تزايد الضغوط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.
وذكر نتنياهو في بيان مصور أنه أصدر تعليمات للجيش بمواصلة تعزيز المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.
وفيما يتعلق بإيران، قال نتنياهو إن الولايات المتحدة تبقي إسرائيل على اطلاع بالمستجدات وإن الجانبين على اتفاق.
وأضاف “نحن مستعدون لأي سيناريو” في حال فشل وقف إطلاق النار مع إيران.
