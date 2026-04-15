The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يواصل ضرب جماعة حزب الله

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس 15 أبريل نيسان (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء إن الجيش يواصل ضرب جماعة حزب الله اللبنانية، وإنه على وشك “اجتياح” منطقة بنت جبيل في ظل تزايد الضغوط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وذكر نتنياهو في بيان مصور أنه أصدر تعليمات للجيش بمواصلة تعزيز المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.

وفيما يتعلق بإيران، قال نتنياهو إن الولايات المتحدة تبقي إسرائيل على اطلاع بالمستجدات وإن الجانبين على اتفاق.

وأضاف “نحن مستعدون لأي سيناريو” في حال فشل وقف إطلاق النار مع إيران.

(تغطية صحفية ستيفن شير – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

