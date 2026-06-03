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نتنياهو: القرارات المتعلقة بنزع سلاح حماس ستتخذ بالتشاور مع مجلس السلام

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واشنطن 3 يونيو حزيران (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو إن القرارات المتعلقة بطبيعة الإجراءات التي ستتخذ فيما يتعلق بنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وموعد تنفيذها سيجري بالتشاور مع مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي للإشراف على وقف إطلاق النار التدريجي.

جاء ذلك ردا على سؤال خلال مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي) اليوم الأربعاء.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

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