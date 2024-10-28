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نتنياهو: المناقشات الحديثة في قطر بشأن غزة ركزت على خطة جديدة للتوصل لاتفاق

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القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إن أحدث الاجتماعات في الدوحة فيما يخص اتفاقا محتملا لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن ركزت على خطة جديدة تأخذ بعين الاعتبار المقترحات السابقة والتطورات الجديدة.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان “ستستمر المناقشات خلال الأيام المقبلة بين الوسطاء وحماس لتقييم جدوى المحادثات وكذلك لتقييم محاولة مستمرة للمضي قدما في التوصل إلى اتفاق”.

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