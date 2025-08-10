نتنياهو: الهجوم على مدينة غزة يهدف إلى إنهاء الحرب سريعا

(رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل تهدف إلى مهاجمة معقلين متبقيين لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في هجومها الجديد على غزة، والذي تأمل أن ينتهي “بسرعة معقولة” وينهي الحرب.

ووافقت إسرائيل يوم الجمعة على الخطة الجديدة لتوسيع عملياتها العسكرية والسيطرة على مدينة غزة، أكبر مركز حضري في القطاع، في خطوة أثارت انتقادات جديدة محليا ودوليا، بما شمل دولا أوروبية عدة.

وفي حديثه للصحفيين الأجانب في مؤتمر صحفي بالقدس، قال نتنياهو إن إسرائيل ليس لديها خيار سوى إكمال المهمة وهزيمة حماس، نظرا لرفض الحركة إلقاء سلاحها.

وأكدت حماس أنها لن تنزع سلاحها قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تعمل على زيادة توزيع المساعدات بالتنسيق مع واشنطن، بينما تستعد قواتها للتقدم نحو مدينة غزة.

وقال “الجدول الزمني الذي حددناه للعمل سريع نسبيا. نريد، قبل كل شيء، تهيئة الأوضاع لإنشاء مناطق آمنة ليتسنى للسكان المدنيين في مدينة غزة الخروج منها”.

وأضاف “لا أريد الحديث عن جداول زمنية محددة، لكننا نتحدث عن جدول زمني قصير نسبيا، لأننا نريد إنهاء الحرب. سننهي الحرب بهذه الطريقة”.

(تغطية صحفية حاتم ماهر ومعيان لوبيل – إعداد علي خفاجي ومحمد علي فرج للنشرة العربية)