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نتنياهو: انضمام السعودية لاتفاقيات إبراهيم سيشكل “قفزة تاريخية”

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23 يوليو تموز (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منشور على منصة إكس اليوم الخميس إن انضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم “سيشكل قفزة تاريخية باتجاه السلام في الشرق الأوسط”.

ولم يشر نتنياهو إلى اتفاق الطاقة النووية المدنية بين السعودية والولايات المتحدة، والذي أعلن عنه أمس الأربعاء، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق إن هذا الاتفاق مرهون بانضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

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