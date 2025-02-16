نتنياهو: بوسعنا ‭”‬إنجاز المهمة‭”‬ ضد إيران بدعم أمريكا

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القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد عقب اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إسرائيل والولايات المتحدة عازمتان على إحباط طموحات إيران النووية و”عدوانها” في الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو بعد اجتماع مع روبيو في القدس إنهما أجريا “نقاشا بناء للغاية” حول عدد من القضايا، مضيفا أنه “لا يوجد شيء أكثر أهمية من إيران”.

وتابع “إسرائيل وأمريكا تقفان جنبا إلى جنب في مواجهة التهديد الإيراني.. اتفقنا على أن الإيرانيين يجب ألا يمتلكوا أسلحة نووية واتفقنا أيضا على أنه يجب دحر عدوان إيران في المنطقة”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران هي المسؤولة عن “كل جماعة إرهابية وكل عمل من أعمال العنف وكل نشاط مزعزع للاستقرار وكل ما يهدد السلام والاستقرار لملايين الأشخاص الذين يعيشون في هذه المنطقة”.

وقال نتنياهو إن إسرائيل وجهت “ضربة قوية” لإيران خلال الأشهر الستة عشر الماضية منذ بدء الحرب في قطاع غزة على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وأضاف أنه بدعم من ترامب “ليس لدي شك في أننا نستطيع وسننجز المهمة”.

وتابع أن إسرائيل أضعفت حركة حزب الله المدعومة من إيران في جنوب لبنان وضربت مئات الأهداف في سوريا لمنع فتح جبهة جديدة مدعومة من إيران ضد إسرائيل.

وقال نتنياهو “الآن، إذا كانت أي قوة أخرى تعتقد أن إسرائيل ستسمح لقوى معادية أخرى باستخدام سوريا قاعدة عمليات ضدنا، فهي مخطئة على نحو فادح”.

وشكر نتنياهو روبيو على “الدعم المطلق” لسياسة إسرائيل في غزة، وقال إن إسرائيل والولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب لديهما استراتيجية مشتركة في القطاع الفلسطيني، حيث يسري اتفاق وقف إطلاق نار هش بين إسرائيل وحماس بعد حربا استمرت 15 شهرا.

وقال “أريد أن أؤكد لكل من يستمع إلينا الآن، الرئيس ترامب وأنا نعمل بالتعاون والتنسيق الكامل بيننا”.

وأضاف روبيو “لا يمكن لحماس الاستمرار كقوة عسكرية أو كقوة حاكمة، وما دامت مستمرة كقوة يمكنها الحكم أو الإدارة أو كقوة يمكنها التهديد باستخدام العنف، فإن السلام يصبح مستحيلا”.