نتنياهو: ترامب يعتقد بوجود فرصة لإبرام اتفاق مع إيران

القدس 23 مارس آذار (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعتقد بوجود فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأضاف نتنياهو في بيان مصور نشره مكتبه “ترامب يعتقد بإمكانية الاستفادة من الإنجازات الكبيرة التي حققها جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الأمريكي… وتحقيق أهداف الحرب من خلال اتفاق يحافظ على مصالحنا الحيوية”.

(تغطية صحفية معيان لوبيل – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)