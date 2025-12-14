The Swiss voice in the world since 1935
نتنياهو: حذرت رئيس الوزراء الأسترالي من معاداة السامية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إنه حذر نظيره الأسترالي من أن سياسات بلاده تغذي معاداة السامية.

وقُتل ما لا يقل عن 12 شخصا وأُصيب نحو 30 آخرين عندما أطلق مسلحان النار خلال احتفال يهودي على شاطئ بونداي بمدينة سيدني اليوم، فيما وصفته الشرطة والمسؤولون الأستراليون بأنه هجوم إرهابي.

ووصف نتنياهو إطلاق النار بأنه “جريمة قتل بدم بارد”، وقال إن معاداة السامية “تستشري عندما يلتزم القادة الصمت”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

