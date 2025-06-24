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نتنياهو: حققنا نصرا تاريخيا وتخلصنا من التهديد النووي الإيراني

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(رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن إسرائيل قضت على خطر الإبادة النووية خلال حربها التي استمرت 12 يوما مع إيران، وإنها عازمة على إفشال أي محاولة من جانب طهران لإحياء برنامجها.

وأضاف في تصريحات مصورة صادرة عن مكتبه “لقد تخلصنا من تهديدين وجوديين مباشرين لنا.. خطر الإبادة النووية وخطر الهلاك من خلال 20 ألف صاروخ باليستي”.

وتابع “إذا حاول أي طرف في إيران إحياء هذا المشروع، فسنعمل بنفس العزيمة والقوة لإفشال أي محاولة من هذا النوع. أكرر، إيران لن تملك سلاحا نوويا”.

ووصف ما تحقق بأنه نصر تاريخي سيبقى لأجيال.

وقال نتنياهو إن إسرائيل لم يسبق أن حظيت بصديق داخل البيت الأبيض أفضل من الرئيس دونالد ترامب، الذي أمر الجيش الأمريكي بإسقاط قنابل ضخمة خارقة للتحصينات على مواقع نووية إيرانية تحت الأرض خلال هجوم في مطلع هذا الأسبوع.

وأضاف نتنياهو “صديقنا الرئيس ترامب وقف إلى جانبنا على نحو لم يسبق له مثيل. وبأمر منه، دمر الجيش الأمريكي موقع التخصيب تحت الأرض في فوردو”.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد ساعات من توجيه ترامب انتقادات لاذعة لإسرائيل فيما يتعلق بالهجمات التي قال الرئيس الأمريكي إنها انتهكت الهدنة مع إيران التي تفاوضت عليها واشنطن.

وقال نتنياهو إن عمل إسرائيل لم ينتهِ بعد. وأشار إلى الحرب التي يشنها الجيش على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، حليفة إيران، في غزة حيث لا يزال 50 رهينة محتجزين منذ أن نفذت الجماعة المسلحة هجوما مباغتا على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

ويُعتقد أن نحو 20 منهم على قيد الحياة.

وأضاف “يجب علينا استكمال المعركة في مواجهة المحور الإيراني وهزيمة حماس وإعادة جميع الرهائن الأحياء والأموات”.

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