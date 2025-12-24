نتنياهو: حماس انتهكت اتفاق غزة بعد إصابة عسكري بعبوة ناسفة

1دقيقة

24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اليوم الأربعاء إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد إصابة ضابط بالجيش الإسرائيلي في انفجار عبوة ناسفة في رفح.

وأضاف أنه يتعين على الحركة الالتزام بالاتفاق.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الهش المبرم في أكتوبر تشرين الأول.

(تغطية صحفية أحمد الإمام ونيرة عبد الله – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)