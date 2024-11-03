نتنياهو: دفع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني أساسي لعودة السكان لشمال إسرائيل

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القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إنه يجب إبعاد جماعة حزب الله اللبنانية إلى ما وراء نهر الليطاني سواء عبر التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار أو بدونه، مشددا على ضرورة منع الجماعة المدعومة من إيران من إعادة التسلح.

وأضاف نتنياهو خلال زيارة للحدود مع لبنان “سواء كان هناك اتفاق أو بدونه، فإن إعادة سكاننا (الذين جرى إجلاؤهم) بأمان إلى منازلهم في الشمال يستلزم إبعاد حزب الله عن نهر الليطاني ووأد كل محاولة لإعادة تسليحها، والرد بقوة على أي عمل ضدنا”.