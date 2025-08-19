نتنياهو: رئيس الوزراء الأسترالي “الضعيف” تخلى عن الطائفة اليهودية

3دقائق

القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي تخلى عن يهود بلاده وخدع إسرائيل، وهو تصريح ربما يزيد من توتر العلاقات الدبلوماسية.

وجاء تعليق نتنياهو بعد أن ألغت إسرائيل تأشيرات دبلوماسيين أستراليين لدى السلطة الفلسطينية يوم الاثنين عقب قرار كانبيرا الاعتراف بدولة فلسطينية وإلغاء تأشيرة نائب إسرائيلي.

وكتب نتنياهو على الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي على منصة إكس باللغة الإنجليزية أن “التاريخ سيذكر ألبانيزي على حقيقته: سياسي ضعيف خدع إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا”.

وكان من المقرر أن يجتمع النائب الإسرائيلي مع الطائفة اليهودية في أستراليا التي تواجه ارتفاعا حادا في عدد الحوادث المعادية للسامية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

ووصفت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج يوم الاثنين الخطوة الإسرائيلية المضادة بإلغاء التأشيرات بأنها “رد فعل غير مبرر”. وقالت “في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الحوار والدبلوماسية أكثر من أي وقت مضى، تعزل حكومة نتنياهو إسرائيل وتقوض الجهود الدولية نحو السلام وحل الدولتين”.

تواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بسبب سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين خلال هجومها العسكري على قطاع غزة.

وقال ألبانيزي في 12 أغسطس آب إن نتنياهو “في حالة إنكار” للأزمة الإنسانية في القطاع.

أدلى ألبانيزي بذلك التعليق بعد يوم واحد من إعلان أستراليا أنها ربما تعترف بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول. وقبل أستراليا، أعلنت فرنسا وبريطانيا وكندا اتخاذ موقف مماثل.

يقول نتنياهو إن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون بمثابة مكافأة لحركة حماس على هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي أشعل فتيل الحرب على غزة.

(تغطية صحفية معيان لوبيل – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)