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نتنياهو: سأصدر تعليمات للجيش عن كيفية المضي قدما في غزة لتحقيق أهداف الحرب

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القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إنه سيجتمع مع مجلس الوزراء الأمني المصغر هذا الأسبوع لمناقشة كيفية توجيه الجيش بشأن المضي قدما في قطاع غزة وتحقيق كل أهداف الحرب.

وأضاف في بداية اجتماع روتيني لمجلس الوزراء “يجب أن نستمر في الوقوف معا والقتال معا لتحقيق كل أهدفنا من الحرب.. هزيمة العدو وإطلاق سراح الرهائن وضمان أن غزة لن تشكل بعد ذلك أي تهديد لإسرائيل”.

لكنه لم يحدد في بيان وقت اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر.

(تغطية صحفية ستيفن شير – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمد محمدين)

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