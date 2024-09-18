نتنياهو: سنعيد سكان الشمال إلى ديارهم

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القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن إسرائيل ستضمن عودة عشرات الآلاف من سكان مناطق الحدود الشمالية إلى ديارهم، وسط تصاعد التوتر مع جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وفي بيان مصور قصير، لم يتطرق نتنياهو إلى عملية تفجير عن بعد لآلاف أجهزة الاتصال المحمولة التي تستخدمها جماعة حزب الله، والتي حملت إسرائيل المسؤولية عنها.

وأضاف في البيان “قلت ذلك من قبل، سنعيد مواطني الشمال إلى ديارهم بأمان وهذا بالضبط ما سنفعله”. ولم يعط مزيدا من التفاصيل.

وفي تصريحات منفصلة، ​​قال وزير الدفاع يوآف جالانت إنه يجري إرسال المزيد من القوات إلى الحدود الشمالية، حيث تتبادل إسرائيل إطلاق النار مع حزب الله المدعوم من إيران منذ شهور، مع انتقال الحرب إلى مرحلة جديدة.

وأضاف في تصريحات أصدرها مكتبه “مركز الثقل يتحرك شمالا، وهذا يعني أننا نخصص قوات وموارد وطاقة للمنطقة الشمالية”.