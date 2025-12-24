The Swiss voice in the world since 1935
نتنياهو: سننفق 110 مليارات دولار على تطوير صناعة أسلحة مستقلة

القدس 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء إن إسرائيل ستنفق 350 مليار شيقل (110 مليارات دولار) على تطوير صناعة أسلحة مستقلة لتقليل اعتمادها على الدول الأخرى.

وأضاف خلال حفل تخريج طيارين جدد “سنستمر في الحصول على الإمدادات الأساسية مع العمل على تسليح أنفسنا بشكل مستقل”.

وتابع “لا أعلم هل بإمكان أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي تماما، لكننا سنسعى جاهدين… لضمان إنتاج أسلحتنا قدر الإمكان في إسرائيل”.

واستطرد يقول “هدفنا هو بناء صناعة أسلحة مستقلة لدولة إسرائيل وتقليل الاعتماد على أي طرف، بما في ذلك الحلفاء”.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

