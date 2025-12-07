نتنياهو: ضم الضفة لا يزال محل نقاش والمرحلة الثانية من خطة غزة اقتربت

reuters_tickers

2دقائق

القدس 7 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن الضم السياسي للضفة الغربية لا يزال محل نقاش، وإن من المتوقع أن يبقى الوضع الراهن على حاله في المستقبل المنظور.

أدلى نتنياهو بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وذكر نتنياهو أنه سيلتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر، مضيفا أن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة بات قريبا.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش فرص السلام الممكنة وإنهاء حكم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في القطاع.

ولا تزال المفاوضات مستمرة بشأن المراحل التالية من خطة ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع. وتضمنت الخطة أيضا إطلاق سراح رهائن إسرائيليين وتشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراط مؤقتة في غزة، بإشراف “مجلس سلام” دولي وبدعم من قوة أمنية دولية.

وقال نتنياهو “سأجري محادثات مهمة للغاية نهاية الشهر حول كيفية ضمان تحقيق المرحلة الثانية”.

وأضاف أيضا أن المرحلة الأولى من خطة ترامب توشك على الانتهاء.

وتراجعت وتيرة أعمال العنف، لكنها لم تتوقف بشكل كامل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول.

ومنذ سريان الاتفاق، أعادت حماس جميع الرهائن الأحياء العشرين وسلمت رفات 27 آخرين مقابل نحو ألفي معتقل وسجين. ولا تزال رفات أحد الرهائن موجودة في غزة.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل وستيفن شيير – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)