نتنياهو: فرق إسرائيلية ستواصل بحث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار

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القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن فرقا إسرائيلية عقدت اجتماعات لمناقشة مقترحات أمريكية لوقف إطلاق النار مع لبنان يوم الخميس وستواصل المناقشات في الأيام المقبلة، مضيفا أنه يقدر الجهود الأمريكية.

وذكر في بيان “اجتمعت فرقنا (الخميس 26 سبتمبر) لمناقشة المبادرة الأمريكية وكيف يمكننا المضي قدما في الهدف المشترك المتمثل في إعادة السكان بأمان إلى ديارهم. وسنواصل هذه المناقشات في الأيام المقبلة”