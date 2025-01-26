نتنياهو: فرنسا تؤكد إمكانية مشاركة شركات إسرائيلية في معرض باريس الجوي

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القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد لنتنياهو أن الشركات الإسرائيلية ستتمكن من المشاركة في معرض باريس الجوي.

وأفاد بيان مكتب رئيس الوزراء بأن ذلك التأكيد جاء خلال محادثة هاتفية بين الزعيمين.

وفي العام الماضي، مُنعت شركات الدفاع الإسرائيلية من المشاركة في معرض للصناعات الدفاعية أُقيم في باريس، بعد أن دعا ماكرون إسرائيل إلى وقف بعض العمليات العسكرية في قطاع غزة الفلسطيني.

وأدى ذلك المنع إلى توتر العلاقات بين البلدين، لكن محكمة فرنسية ألغت في أكتوبر تشرين الأول حظرا حكوميا على مشاركة شركات إسرائيلية في معرض للأسلحة البحرية بالقرب من باريس.

ويُقام معرض باريس الجوي، وهو الأكبر في العالم، كل عامين بالتناوب مع معرض فارنبورو في بريطانيا. ومن المقرر أن يُقام المعرض في الفترة من 16 يونيو حزيران إلى 22 يونيو حزيران.

وتشارك عادة شركات رائدة في مجالات الفضاء والطيران والدفاع من مختلف أنحاء العالم في المعرضين.

ولا يزال اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته إسرائيل هذا الشهر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة صامدا، وكذلك هو الحال مع اتفاق مماثل أُبرم العام الماضي بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.