نتنياهو: لا تغيير في ترتيبات الصلاة بالبلدة القديمة في القدس

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القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إنه لا يوجد أي تغيير في ترتيبات الصلاة في البلدة القديمة بالقدس، وذلك بعدما أعلن وزير ينتمي لتيار اليمين المتطرف ضمن ائتلافه عن إجراء تغييرات في السياسة.

البلدة القديمة من أكثر النقاط سخونة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ومنذ عقود، تم التوصل إلى ترتيبات بين إسرائيل والسلطات التي تمثل المسلمين بشأن هذا الموقع وتُعرف باسم “الوضع الراهن للأماكن المقدسة” الذي يسمح لليهود بزيارة الموقع شريطة عدم أداء شعائر دينية.

وقال مكتب نتنياهو في بيان “سياسة إسرائيل المتمثلة في الحفاظ على الوضع الراهن في جبل الهيكل لم ولن تتغير”.

ونتنياهو حاليا في واشنطن، حيث من المقرر يلقي كلمة أمام الكونجرس. ومن المرجح أن يؤدي أي تغيير في السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بالبلدة القديمة إلى إثارة خلافات سياسية.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير إن القيادة السياسية الإسرائيلية التي ينتمي إليها “تسمح لليهود بالصلاة في جبل الهيكل”.

يرأس بن جفير حزبا يمينيا متطرفا ويعارض قيام دولة فلسطينية. وتجاهل نتنياهو مرارا أفكارا سياسية متشددة طرحها بن جفير، الذي يستبعده أيضا من الاجتماعات التي تعقد على نطاق ضيق لاتخاذ قرارات حاسمة خلال الحرب التي تقول إسرائيل إنها تشنها على حماس في غزة.