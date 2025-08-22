The Swiss voice in the world since 1935
نتنياهو: مرصد الجوع العالمي تجاهل إجراءات إسرائيل المتعلقة بالإغاثة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة تقريرا صادرا عن مرصد عالمي لمراقبة الجوع أعلن أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني رسميا من المجاعة، مشيرا إلى أن التقرير تجاهل إجراءات الإغاثة التي اتخذتها إسرائيل في الآونة الأخيرة.

وقال نتنياهو في بيان “تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي كذبة صريحة. إسرائيل لا تتبع سياسة تجويع، بل سياسة منع الجوع. فمنذ بداية الحرب، سمحت إسرائيل بدخول مليوني طن من المساعدات إلى قطاع غزة، أي ما يزيد على طن واحد من المساعدات لكل فرد”.

(تغطية صحفية جنى شقير وهوارد جولر – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

