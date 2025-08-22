نتنياهو: مرصد الجوع العالمي تجاهل إجراءات إسرائيل المتعلقة بالإغاثة

(رويترز) – رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة تقريرا صادرا عن مرصد عالمي لمراقبة الجوع أعلن أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني رسميا من المجاعة، مشيرا إلى أن التقرير تجاهل إجراءات الإغاثة التي اتخذتها إسرائيل في الآونة الأخيرة.

وقال نتنياهو في بيان “تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي كذبة صريحة. إسرائيل لا تتبع سياسة تجويع، بل سياسة منع الجوع. فمنذ بداية الحرب، سمحت إسرائيل بدخول مليوني طن من المساعدات إلى قطاع غزة، أي ما يزيد على طن واحد من المساعدات لكل فرد”.

(تغطية صحفية جنى شقير وهوارد جولر – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)