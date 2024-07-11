نتنياهو: مطالب حماس تتعارض مع إطار المقترح الأمريكي

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من نضال المغربي وداوود أبو الكاس

القاهرة/غزة (رويترز) – اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتقديم مطالب في محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تتعارض مع إطار المقترح الذي توسطت في واشنطن.

وبالتزامن مع حديث نتنياهو يقبع سكان مدينة غزة تحت الحصار في منازلهم بينما تتناثر الجثث في الشوارع وسط هجوم إسرائيلي مكثف جديد تقول حماس إنه قد يقوض جهود التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب.

وفي محادثات تجري في مصر وقطر تسعى واشنطن للتوصل لاتفاق لوقف الحرب التي دخلت شهرها العاشر.

وقال نتنياهو “أنا ملتزم بإطار وقف إطلاق النار، لكن قتلة حماس يتمسكون بمطالب تتعارض مع الإطار وتعرض إسرائيل للخطر”.

ولم يحدد نتنياهو تلك المطالب.

وفي واشنطن قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إنه يتعين الانتهاء من تفاصيل عديدة للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف في حديثه للصحفيين “أمامنا شوط نقطعه حتى نقترب (من التوصل إلى اتفاق). لا أريد أن أقول إن الأمر وشيك، لكنه لن يكون بعيدا إذا انخرط الجميع في المحادثات بإرادة تهدف إلى التوصل لاتفاق”.

وقالت حماس في بيان إن الوسطاء لم يبلغوها بعد بآخر المستجدات في المحادثات منذ أن قدمت تنازلات في الأسبوع الماضي ردا على عرض سلام إسرائيلي مدعوم من الولايات المتحدة.

ويقول سكان مدينة غزة إن هجوم هذا الأسبوع يضاهي أعنف معركة في الحرب، وكانت المعركة قد تسببت في تدمير أقدم وأكبر تجمع سكني في القطاع خلال الأسابيع الأولى من القتال في العام الماضي.

وضمت مدينة غزة أكثر من ربع سكان القطاع قبل الحرب. وتعرضت المدينة إلى حد بعيد للدمار في أواخر 2023، لكن مئات الآلاف من الفلسطينيين عادوا إلى أطلال منازلهم وسط الدمار والأنقاض لكن الجيش الإسرائيلي يأمرهم الآن بإخلاء المنطقة من جديد. لكن كثيرا منهم يقولون إنهم لن يرحلوا.

وقال محمد علي (30 عاما) عبر رسائل نصية “بنموت ولا بننزح على الجنوب، إحنا تحملنا المجاعة والقنابل تسع شهور وعنا استعداد نستشهد هنا”.

وقال علي الذي نزحت عائلته أكثر من مرة داخل المدينة إنهم يعانون من نقص الغذاء والمياه والأدوية.

وتابع “الاحتلال بيقصف مدينة غزة وكأنه الحرب بتبدأ من جديد. بنتأمل إنهم يوصلوا لاتفاق وقف إطلاق نار، بس إذا ما صار بيكون أمر الله”.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن لديها تقارير عن سكان محاصرين وعالقين وآخرين قتلوا داخل منازلهم في حي تل الهوا وحي الصبرة في مدينة غزة دون أن يتمكن مسعفون من الوصول إليهم.

ويقول الدفاع المدني إن تقديراته تشير إلى مقتل 30 على الأقل في تل الهوا والرمال في مدينة غزة وإن فرقه غير قادرة على انتشال الجثث من الشوارع هناك.

وعلى الرغم من إصدار الجيش أوامر يوم الأربعاء لسكان مدينة غزة باستخدام ممرين “آمنين” للتوجه صوب جنوب القطاع، رفض العديد من السكان الانصياع لتلك الأوامر. ونشر بعضهم وسما على وسائل التواصل الاجتماعي يرفض المغادرة (لن نرحل#).

وردا على طلب رويترز للتعليق على عملياته في مدينة غزة قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعمل على تفكيك قدرات حماس، وإنه “يتلزم بالقانون الدولي ويتخذ الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الضرر الذي يلحق بالمدنيين”.

وأضاف أن الأمر نفسه لا ينطبق على حماس.