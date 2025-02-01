نتنياهو: مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تبدأ الاثنين

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القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت إن نتنياهو سيبدأ مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة عندما يلتقي مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط يوم الاثنين في واشنطن.

ومن المقرر أن يغادر نتنياهو إسرائيل يوم الأحد متوجها إلى واشنطن، حيث من المتوقع أن يلتقي خلال أيام مع ترامب في البيت الأبيض لمناقشة الوضع في غزة والرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك.

وأضاف المكتب أن نتنياهو سيناقش خلال اجتماعه مع ويتكوف موقف إسرائيل فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. وسوف يجري ويتكوف محادثات بعد ذلك مع مسؤولين من مصر وقطر، اللتين توسطتا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وبدعم من واشنطن لوقف الحرب التي استمرت 15 شهرا.

وتوصلت إسرائيل وحماس الشهر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، مما أدى إلى توقف القتال في غزة. وأطلقت حماس حتى الآن سراح 18 رهينة مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الفلسطينيين المحتجزين في سجونها.

ولا يزال هناك أكثر من 70 رهينة محتجزين في غزة.