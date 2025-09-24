The Swiss voice in the world since 1935
نتنياهو: نبذل جهدا عسكريا ودبلوماسيا لهزيمة حماس وإعادة الرهائن

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان يوم الأربعاء أن نتنياهو أبلغ عائلة ألون أوهيل، الرهينة الذي لا يزال محتجزا في غزة، بأن هناك جهدا عسكريا دبلوماسيا مشتركا يجري تنفيذه بشكل مستمر لهزيمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإعادة جميع الرهائن.

وقال كوبي أوهيل، والد ألون، في بيان له إنه وزوجته يتوقعان أن يعود نتنياهو من رحلته إلى الولايات المتحدة “بأخبار ينتظرها كل شعب إسرائيل”.

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة وذلك ضمن زيارة إلى الولايات المتحدة من المقرر أن يلتقي فيها أيضا بالرئيس دونالد ترامب لمناقشة إطلاق سراح الرهائن.

وأضاف أوهيل في بيان صادر عن منتدى عائلات الرهائن “رحلته مهمة لجميع وزراء الحكومة لإعطائه (نتنياهو) الدعم والقوة حتى يعمل على تأمين إطلاق سراح ألون وجميع الرهائن”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

