نتنياهو: نريد السيطرة على قطاع غزة بأكمله

من ألكسندر كورنويل ونضال المغربي

تل أبيب/القاهرة (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن إسرائيل تعتزم السيطرة عسكريا على قطاع غزة بأكمله على الرغم من تزايد الانتقادات في الداخل والخارج بسبب الحرب المستمرة منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني.

وأضاف في مقابلة مع فوكس نيوز ردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستسيطر على القطاع بأكمله “نعتزم ذلك. لا نريد الاحتفاظ به. نريد محيطا أمنيا. لا نريد أن نحكمه. لا نريد أن نكون هناك ككيان حاكم”.

وقال نتنياهو إن إسرائيل تريد تسليم القطاع لقوات عربية تحكمه.

أدلى نتنياهو بهذه التصريحات لفوكس نيوز قبل معرفة نتائج اجتماع من المقرر أن يعقده يوم الخميس مع مجموعة صغيرة من الوزراء البارزين لمناقشة خطط الجيش للسيطرة على مزيد من الأراضي في قطاع غزة.

وسيعقد نتنياهو اجتماعا مع مجلس الوزراء الأمني بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات هذا الأسبوع مع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي والذي وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه شابه التوتر قائلين إن قائد الجيش رفض توسيع الحملة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون انتهاء الحرب باتفاق من شأنه إطلاق سراح الرهائن المتبقين.

وتصر حكومة نتنياهو على تحقيق انتصار كامل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تخوض معها حربا منذ هجومها على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأثارت فكرة توغل القوات الإسرائيلية في المناطق التي لا تسيطر عليها بالفعل في القطاع الفلسطيني المدمر قلقا في إسرائيل. ويؤيد هذه الفكرة وزراء على رأسهم من ينتمون لليمين المتطرف.

وحثت والدة أحد الرهائن يوم الخميس الناس على الخروج إلى الشوارع للتعبير عن معارضتهم لتوسيع الحملة.

وكتبت عيناف زانجاوكر على منصة إكس في تعليقات موجهة إلى نتنياهو “من يتحدث عن اتفاق شامل لا يذهب لاحتلال القطاع ويعرض الرهائن والجنود للخطر”.

ودعا منتدى عائلات الرهائن، الذي يمثل المحتجزين في غزة، رئيس هيئة أركان الجيش إيال زامير إلى معارضة توسيع نطاق الحرب. وحث المنتدى الحكومة أيضا إلى قبول اتفاق يكتب النهاية لهذه الحرب ويحرر باقي الرهائن.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس يوم الأربعاء إن الجيش سينفذ قرارات الحكومة حتى تتحقق جميع أهداف الحرب.

ويصر القادة الإسرائيليون منذ فترة طويلة على أن تلقي حماس سلاحها وألا يكون لها أي دور بالقطاع منزوع السلاح في المستقبل وأن يتم تحرير الرهائن.

وتصف الأمم المتحدة التقارير التي تتحدث عن احتمال توسيع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها “مقلقة للغاية” إذا كانت صحيحة.

ولا يزال في غزة 50 رهينة يعتقد مسؤولون إسرائيليون أن 20 منهم على قيد الحياة. وجاء إطلاق سراح معظم الرهائن حتى الآن نتيجة مفاوضات دبلوماسية فيما انهارت المحادثات الرامية إلى وقف إطلاق النار التي كان من الممكن أن تسفر عن إطلاق سراح بعض الرهائن في يوليو تموز.

وقال مسؤول فلسطيني كبير إن حماس أبلغت الوسيطين العربيين مصر وقطر بأن زيادة المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة من شأنها أن تؤدي إلى استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.

ويتهم مسؤولون إسرائيليون حماس بالاستيلاء على المساعدات لتوزيعها على مسلحيها وبيعها في أسواق غزة لتمويل عملياتها، وهي اتهامات تنفيها الحركة.

وأظهرت لقطات مصورة جرى بثها قبل أيام اثنين من الرهائن وهما في حالة هزال وضعف، مما أثار تنديدات دولية.

أدارت حماس قطاع غزة لما يقرب من عقدين لكنها تسيطر الآن فقط على بعض أنحائه، وتصر على أن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل دائم. لكن إسرائيل تقول إن الحركة ستحنث بوعودها ولن تتخلى عن الإدارة بعد ذلك.

* نزوح متكرر

يقول الجيش الإسرائيلي إنه يسيطر على نحو 75 بالمئة من قطاع غزة. ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة عدة مرات في آخر 22 شهرا، وتحذر منظمات الإغاثة من أن سكان القطاع على شفا المجاعة.

وقالت آية محمد البالغة من العمر 30 عاما “وين نروح؟ احنا نزحنا وتبهدلنا بما فيه الكفاية”، وعادت آية مع أفراد أسرتها إلى حيهم في مدينة غزة بعد النزوح عدة مرات.

وأضافت لرويترز “أنت بتعرف شو يعني نزوح؟ العالم بيعرف شو معنى النزوح؟ يعني أنه كرامتك تنمسح.. يعني تصير شحاد ومتشرد بتدور على الأكل والماية والعلاج”.

تقول وزارة الصحة في غزة إن الجوع أودى بحياة نحو 200 فلسطيني في غزة منذ بدء الحرب، نصفهم تقريبا من الأطفال.

وبقيت ربيحة جمال، وهي أم لستة أطفال تبلغ من العمر 65 عاما، في منزلها بغزة رغم تحذيرات الجيش الإسرائيلي في الماضي بالمغادرة. وقالت إنها تنوي البقاء في الوقت الحالي.

وقالت ربيحة “مش قبل ما يجبرونا أنه ننزح يعني لما الدبابات تصير قريبة منا، ما راح أقعد أجري في الشوارع وفي النهاية راح يقتلونا”، داعية إلى إنهاء الحرب وأضافت “ما في مكان نروح عليه”.

يتعرض نتنياهو لضغوط دولية مكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنه يواجه أيضا ضغوطا داخلية من ائتلافه لمواصلة الحرب.

وينادي بعض حلفائه اليمينيين المتطرفين في حكومته باحتلال قطاع غزة بالكامل وإلى إعادة إنشاء مستوطنات إسرائيلية هناك بعد عقدين من إخلاء القطاع منها.

وقال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش للصحفيين أمس الأربعاء إنه يأمل أن توافق الحكومة على سيطرة الجيش على ما تبقى من غزة.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة في الهجوم الذي شنه مسلحو حماس على بلدات بجنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

ويقول مسؤولو وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 61 ألف فلسطيني قتلوا في الحرب الإسرائيلية في غزة، وقالت الوزارة اليوم الخميس إن 98 فلسطينيا قتلوا بنيران إسرائيلية في الساعات الأربع والعشرين الماضية في القطاع.

(شارك في التغطية ستيفن شير من القدس – إعداد محمد أيسم وشيرين عبد العزيز وأميرة زهران ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)