نتنياهو: نريد السيطرة على قطاع غزة بأكمله

واشنطن (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن إسرائيل تنوي السيطرة عسكريا على قطاع غزة بأكمله، وستسلمه في نهاية المطاف إلى قوات مسلحة تحكمه بشكل ملائم.

وأضاف في مقابلة مع فوكس نيوز، ردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستسيطر على القطاع بأكمله، “نعتزم ذلك. لا نريد الاحتفاظ به. نريد محيطا أمنيا. لا نريد أن نحكمه. لا نريد أن نكون هناك ككيان حاكم”.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)