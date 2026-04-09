نتنياهو: نريد بدء محادثات سلام مع لبنان في أقرب وقت ممكن

reuters_tickers

1دقيقة

القدس 9 أبريل نيسان (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إنه أصدر تعليمات ببدء محادثات سلام مع لبنان، تشمل نزع سلاح جماعة حزب الله.

وأضاف في بيان “في ضوء المطالبات اللبنانية المتكررة بفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أصدرت تعليماتي لمجلس الوزراء الأمني المصغر أمس ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن. وستركز المفاوضات على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان”.

(تغطية صحفية معيان لوبيل – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)