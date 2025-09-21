نتنياهو: هناك “بعض التقدم” في المحادثات مع سوريا

(رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هناك تقدما بشأن التوصل لاتفاقية أمنية مع سوريا، لكن التوصل إليها ليس وشيكا.

وفي مستهل اجتماع لمجلس الوزراء، قال نتنياهو إن الانتصار على حزب الله في لبنان فتح آفاق السلام مع سوريا.

وأضاف “نجري محادثات مع السوريين، وهناك بعض التقدم، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل… على أي حال، ما كانت هذه المحادثات، وكذلك الاتصالات مع لبنان، لتتم لولا انتصاراتنا الحاسمة على الجبهة الشمالية وغيرها”.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الأربعاء إن المفاوضات الجارية مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاقية أمنية قد تسفر عن نتائج “في الأيام المقبلة”.

وأضاف أن الاتفاقية الأمنية “ضرورية” ويجب أن تحترم المجال الجوي السوري ووحدة أراضي البلاد ويجب أن تخضع لرقابة الأمم المتحدة.

وتجري سوريا وإسرائيل محادثات للتوصل إلى اتفاق تأمل دمشق أن يضمن وقف الغارات الجوية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية التي توغلت في جنوب سوريا.

