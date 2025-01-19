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نتنياهو: وقف إطلاق النار في غزة لن يبدأ ما لم تقدم حماس قائمة بأسماء الرهائن الذين سيطلق سراحهم

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القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إنه أصدر أمرا للجيش بعدم البدء في تطبيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المقرر أن يبدأ سريانه في الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، حتى تسلم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أسماء الرهائن الذين سيطلق سراحهم.

وذكر المكتب في بيان “أصدر رئيس الوزراء تعليمات للجيش بأن وقف إطلاق النار الذي من المفترض أن يبدأ سريانه في 8:30 صباحا لن يبدأ حتى تتسلم إسرائيل قائمة الرهائن الذين سيطلق سراحهم والتي تعهدت حماس بتقديمها”.

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