نتنياهو: ولت الأيام التي كان فيها قادة “الإرهاب” محصنين في أي مكان

reuters_tickers

1دقيقة

القاهرة (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن أيام الحصانة التي كان يتمتع بها قادة “الإرهاب” في أي مكان قد ولت، وذلك بعد ساعات من هجوم إسرائيل على قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة.

وأضاف في خطاب أذاعه التلفزيون “ولت أيام الحصانة التي كان يتمتع بها قادة الإرهاب بأي شكل من الأشكال… لن أسمح بوجود مثل هذا النوع من الحصانة”.

(تغطية صحفية إميلي روز ومعيان لوبيل – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)