نتنياهو: يتعين على العالم الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق في غزة

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القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إنه يجب ممارسة ضغوط أكبر على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لقبول مقترح اتفاق جديد في غزة بعد أن قالت الحركة إنها لن تقبل وقفا لإطلاق النار إذا تضمن شروطا جديدة.

وقال وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.أي.أيه)، وهو كبير المفاوضين الأمريكيين، يوم السبت إن اقتراحا أكثر تفصيلا لوقف إطلاق النار سيُقدم في غضون بضعة أيام.

وقالت حماس في بيان إن فريقها للتفاوض اجتمع مع الوسطاء القطريين والمصريين في الدوحة وأكد استعداده لتنفيذ وقف إطلاق نار على الفور مع إسرائيل في غزة على أساس اقتراح أمريكي سابق دون شروط جديدة من أي طرف.

وقال نتنياهو في بيان “حماس تحاول إخفاء حقيقة استمرارها في معارضة صفقة إطلاق سراح الرهائن، وتعرقلها”.

وأضاف أن إسرائيل قبلت معظم الاقتراح الأحدث، بينما “رفضته حماس بل وقتلت في برود ستة من رهائننا. يتعين على العالم مطالبة حماس بإطلاق سراح رهائننا على الفور”.

ولم يفلح الجانبان حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة منذ 11 شهرا، وتقاذفا الاتهامات بتقديم مطالب جديدة أعاقت الاتفاق.

وتشمل القضايا العالقة السيطرة على محور فيلادلفيا (صلاح الدين)، وهو شريط ضيق من الأرض على حدود غزة مع مصر، وإطلاق سراح بعض السجناء الفلسطينيين الذين أدينوا بارتكاب أعمال عنف أسفرت عن قتلى.

وتضمن الاقتراح الأصلي الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو أيار الماضي وقفا لإطلاق النار على ثلاث مراحل يشمل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب.

واندلعت الحرب بعد هجوم لحماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية. وتقول وزارة الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت حتى الآن 41 ألف فلسطيني على الأقل.