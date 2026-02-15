The Swiss voice in the world since 1935
نتنياهو: يجب أن يشمل اتفاق مع إيران تفكيك البنية التحتية النووية

تم نشر هذا المحتوى على
القدس 15 فبراير شباط (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بضرورة أن يتضمن أي اتفاق مع إيران تفكيك بنيتها التحتية النووية، وليس مجرد وقف عملية التخصيب.

وأضاف في كلمته أمام المؤتمر السنوي لرؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى أن إسرائيل لا يزال يتعين عليها “إتمام مهمة” تدمير جميع الأنفاق في غزة.

وأضاف أن إسرائيل فككت بالفعل 150 كيلومترا من أصل 500 كيلومتر تقريبا.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

