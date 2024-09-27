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نتنياهو في الأمم المتحدة: إسرائيل تسعى للسلام لكنها تقاتل من أجل البقاء

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الأمم المتحدة (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن إسرائيل تسعى للسلام لكنها تقاتل من أجل البقاء في مواجهة “أعداء متوحشين” يريدون إبادتها.

وأضاف في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إسرائيل “في حالة حرب وتقاتل من أجل البقاء… لا بد لنا أن ندافع عن أنفسنا في مواجهة هؤلاء القتلة المتوحشين. أعداؤنا لا يسعون إلى تدميرنا فحسب، بل إلى تدمير حضارتنا المشتركة وإعادتنا جميعا إلى عصر مظلم من الطغيان والإرهاب”.

وأدلى نتنياهو بتعليقاته في وقت تواصل فيه إسرائيل قصف أهداف لجماعة حزب الله المدعومة من إيران في جنوب لبنان وسط مخاوف من تحول الهجمات إلى حرب إقليمية شاملة.

وسعى نتنياهو في كلمته إلى إلقاء المسؤولية في الصراع على إيران العدو اللدود لإسرائيل، قائلا إن إسرائيل تدافع عن نفسها في مواجهة طهران على سبع جبهات.

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