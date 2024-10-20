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نتنياهو لترامب: إسرائيل تتخذ القرارات بناء على مصالحها الوطنية

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القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن نتنياهو تحدث مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف “كرر رئيس الوزراء نتنياهو ما قاله علنا أيضا. تأخذ إسرائيل في الاعتبار المسائل التي تثيرها الإدارة الأمريكية، لكنها ستتخذ قراراتها في نهاية المطاف بناء على مصالحها الوطنية”.

وقال ترامب للصحفيين في فيلادلفيا في وقت لاحق إنه أجرى “مكالمة لطيفة للغاية مع نتنياهو” يوم السبت.

وأضاف أن نتنياهو سأله عن رأيه بشأن كيفية التصرف مع إيران.

وتدرس إسرائيل الرد على هجوم بالصواريخ نفذته إيران هذا الشهر.

وقال ترامب “كان يسأل عما أفكر فيه. وقلت أفعل ما يجب عليك فعله”.

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