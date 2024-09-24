نتنياهو للبنانيين: “نصر الله يقودكم إلى حافة الهاوية”

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القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن إسرائيل ستواصل قصف أهداف لجماعة حزب الله اللبنانية ودعا اللبنانيين إلى التخلص من قبضة الأمين العام للجماعة حسن نصر الله.

وأضاف في قاعدة عسكرية في مكان لم يكشف عنه بعد أن قال الجيش إنه عثر على ذخيرة في منازل مدنية “أي شخص لديه صاروخ في غرفة معيشته وصاروخ في مرآبه لن يكون له منزل”.

وتابع قائلا “حربنا ليست معكم وإنما مع حزب الله، ونصر الله يقودكم إلى حافة الهاوية… تخلصوا من قبضة نصر الله من أجل مصلحتكم”.