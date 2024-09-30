نتنياهو للشعب الإيراني: لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه

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القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين، في تصريحات موجهة إلى إيران، إنه لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه، وذلك في أعقاب اغتيال إسرائيل الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله.

جاء حديث نتنياهو باللغة الإنجليزية في بيان مصور مدته ثلاث دقائق نشره مكتبه قائلا إنه يخاطب فيه الشعب الإيراني.

وقال نتنياهو “لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه. لا يوجد مكان لن نذهب إليه لحماية شعبنا وحماية بلدنا”.